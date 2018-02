Posvätné miesto, ktoré ostáva tajomstvom: Dievčina išla do lesa na drevo, keď to začalo...

Štrnásťročná dievčina sa vtedy vydala za svojou sestrou a kamarátkou do lesa na drevo. Cestou sa jej v jaskyni Massabielle mala zjaviť do biela odetá Pani. Zvony práve oznámili poludnie, keď vraj všetko začalo. "Pocítila som závan vetra, akoby sa blížila búrka, a uvidela som krásnu pani obklopenú svetlom. Pozdravila ma úklonom hlavy a roztvorila ruky. Na pravej mala ruženec, tak som siahla do kapsy pre svoj a začala sa modliť," rozprávala Bernadetta. Nikto jej ale spočiatku neveril.

Zjavenie sa niekoľkokrát opakovalo, postava sa dievčaťu nakoniec predstavila ako "nepoškvrnené počatie", čo bol taktiež odkaz veriacim. Katolícka dogma o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, podľa ktorého bola Mária ako jediný človek privedená na svet bez dedičného hriechu, vyhlásil pápež Pius IX. len štyri roky predtým. Soubirousovú vyzvala k modlitbám za hriešnikov a vyslovila prianie, aby ľudia v skale vykopali studňu a na mieste postavili kaplnku. Panna Mária mala takisto upozorniť, že voda z lurdskej studne bude liečivá a bude uzdravovať chorých.

Dnes je jaskyňa s prameňom ovešaná stovkami bariel, ktoré majú dokazovať zázračné uzdravenia veriacich aj neveriacich. Už v roku 1882 začal priamo v Lurdoch pôsobiť medzinárodný lekársky výbor, ktorý každý prípad zázračného uzdravenia podrobne skúma. Do mesta každoročne prichádza okolo šesť miliónov pútnikov, medzi ktorými sú tisíce ťažko chorých a hendikepovaných ľudí.

V posudzovaní obdobných zjavení býva cirkev veľmi obozretná. Len v samotných Lurdoch bolo od roku 1858 zaznamenaných viac ako 7000 prípadov uzdravenia, podľa prísnych kritérií bolo ako zázrak uznaných ale iba 69 z nich. S rozvojom lekárskej vedy v posledných rokoch počet uznaných zázrakov klesá. Od roku 2000 boli v Lurdoch potvrdené len tri prípady nevysvetliteľného vyliečenia, naposledy v roku 2013. Zatiaľ čo napríklad v rokoch 1908 až 1913 ich bolo 34 a v rokoch 1946 až 1965 22.

Bernadetta, ktorá sa mala s Pannou Máriou stretnúť osemnásťkrát (naposledy 16. júla 1858), odišla potom do kláštora v Nevers-sur-Loire. Tu tiež ako 35-ročná v roku 1879 zomrela. Pochovaná je v sklenenom sarkofágu. Keď bolo jej telo niekoľko rokov po smrti exhumované, zistilo sa, že nezaznamenalo žiadne známky rozkladu. Do Nevers sa ihneď zišli lekári a odborníci, ktorí sa úkaz márne snažili nejako vysvetliť. Pápež Pius XI. prehlásil Bernadettu za svätú v roku 1933.

Podľa legendy pochádza prvé zjavenie Panny Márie už z roku 40 po Kristovi. Tým, komu sa vtedy matka Ježiša mala zjaviť, mal byť jeden z apoštolov - Jakub. Stalo sa tak v španielskej Zaragoze, ktorá bola jednou zo zastávok jeho misijných ciest. K ďalším známym lokalitám spätým s mariánskym kultom patria Fátima (Portugalsko), La Saletta (Francúzsko), Guadalupe (Mexiko), Beauraing a Banneux (Belgicko), Medžugorje (Bosna a Hercegovina), Garabandal (Španielsko), Litmanová a Turzovka (Slovensko) alebo Filipov či Svatá Hora (Česko).