Chcú vyšší plat, tak urobia toto: Riskantná taktika, ktorá nemusí vyjsť

BRATISLAVA - Niekedy to so zamestnávateľom nejde po dobrom. Zamestnanec požiada o zvýšenie platu, no dostane zamietavé nie. Niekedy s odôvodnením, že jeho úsilie a výkony sú nedostatočné, inokedy sa však pred ním zabuchnú dvere bez akéhokoľvek vysvetlenia. Mnohí sa rozhodnú zvýšiť svoje nasadenie, aby šéfa presvedčili, že si pridať zaslúžia. Aj napriek tomu však veľakrát odídu s dlhým nosom, pretože zamestnávateľ si nájde iný dôvod, pre ktorý im nepridá. Preto sa rozhodnú pre riskantnú taktiku. Poznáte ju aj vy?