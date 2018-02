Nevesta si objednala svadobný veniec: FOTO pikantnej pohromy, ktorú jej poslali

Mladá nevesta Elaine svojím bizarným zážitkom rozosmiala celú sociálnu sieť. Jej veľký deň sa blížil, a ako každá nevesta, aj Elaine bola čoraz nervóznejšia. Jedného dňa si v schránke našla svoj očakávaný balík zo zahraničia. Natešená a plná elánu sa pustila do jeho rozbaľovania. No keď uvidela, čo je vo vnútri, od šoku takmer odpadla. Namiesto bieleho svadobného venca do vlasov jej prišli čierne análne guľôčky.

Namiesto kvetinového venca do vlasov jej prišla sexuálna hračka

Šokovaná nevesta obratom napísala predajcovi správu, kde sa s vtipom zmienila, čo jej v skutočnosti poslal. „Rada by som vám poďakovala za veniec. No prosím, pošlite mi ho znova,“ napísala Elaine. „Veľmi si cením vaše rýchle dodanie, a hneď ako mi pošlete veniec, vám dám v recenzii päť hviezdičiek. Ale prosím, už žiadne sexuálne hračky,“ uviedla v správe nevesta. Zahanbený predajca jej pohotovo odpovedal. „O môj bože! Veľmi sa ospravedlňujeme. Náš baliaci pracovník musel popliesť objednávku,“ odpísal predajca.

Celá trápna situácia sa nakoniec vyriešila. Elaine poslala predajcovi ako dôkaz fotku doručených análnych guľôčok a predajca jej opätovne zaslal jej vytúžený kvetinový veniec.

Hi Megan ... I know it’s not a competition but I ordered a girls Hair Garland ... and got this ... pic.twitter.com/aMbLSBD6h8