VIDEO Muž chcel zachrániť zranenú čajku: Napadla ho, všetko to skončilo tragédiou

Robert Tahau žije vo Whakatane v severnej časti Nového Zélandu a každý deň prepravuje skaly z kameňolomu v blízkosti Te Puke. A presne tam si všimol, že vedľa cesty leží zranená čajka so zlomeným krídlom. Drsne a neotesane pôsobiaci muž opatrne zabalil operenca do trička a vzal si ho k sebe do kabíny. Tam mu napadlo, že sa podelí o svoj zážitok s priateľmi a cez sociálnu sieť všetkým ukáže svojho nového kamaráta. Vzniklo tak vtipné video, v ktorom šofér kamiónu opisuje svoj nález.

Jeho monológ je často prerušovaný tým, že čajka ďobe vodiča do tváre. Očividne nestojí o žiadnu popularitu, pretože neskôr zaútočí aj na displej mobilu. Napriek tomu, že zranený vták pôsobí na videu veľmi živo a aktívne, na druhý deň ju Tahau našiel mŕtvu.

"Vyzerala, že to prežije. Z práce som prišiel neskoro, veterinár už neordinoval. Tak som jej dal vlhký chlieb, uložil som ju do škatule a prikryl dekou," hovorí Robert. Keď ju išiel ráno pozrieť, bola už mŕtva. Pôvodne vraj plánoval vtáka prehodiť cez plot, ale keď videl obrovský ohlas na Facebooku, postaral sa o to, aby bolo miesto jeho posledného odpočinku dôstojné. "Vykopal som jej hrobček, zabalil ju a pochoval."