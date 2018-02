FOTO normálne vyzerajúcej ulice dokonale mätie ľudí: Vďaka jedinej veci

Fotky zachytávajú tú istú ulicu. Na prvý pohľad ani nezbadáte rozdiel, ale pri pozornejšom sledovaní zistíte, že na jednej z nich je ulica šikmejšia ako na druhej, a to napriek tomu, že záber bol vyrobený z rovnakého bodu. Diskusia, ktorá sa okolo nich rozvírila, iba svedčí o tom, ako ľahko sa dá skresliť naše vnímanie a nemusí byť pravda ani to, čo skutočne vidíme.

"Vyzerá to, že tie cesty idú každá iným smerom, ale fotografia je vyrobená z toho istého uhla. Nechápem to," píše jeden z užívateľov. Mnohí uviedli, že vnímanie mätie najmä to, že sa spodné strany obrázkov stretávajú na začiatku ulice. Tým si ľudia pred očami vytvárajú akési rázcestie, aby ulice oddelili. Preto sa zdá, že jedna je šikmejšia ako druhá. Môže to tak naozaj byť?