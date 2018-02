Revolučný deň v dejinách vesmírneho cestovania: Uspešný štart rakety novej generácie

Veľkolepý štart najsilnejšej rakety dneška sledovali v priamom prenose milióny divákov.

Záznam zo štartu rakety

22:00 Druhá fáza odstavenia motorov dopadla podľa plánu. Raketa Falcon Heavy dosiahla obrovský úspech.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O