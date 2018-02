FOTO Vysokoškoláčka (23) sa ráno zobudila a nespoznala sama seba: Strašný pohľad do zrkadla

LONDÝN - Vysokoškoláčka Holly Cleggová zo St. Albans v anglickom grófstve Hertfordshire sa jedného májového dňa zobudila s bolesťami a s perami trikrát väčšími, ako je ich obvyklá veľkosť. Predpokladala, že je to dôsledok alergickej reakcie, no po návšteve pohotovosti bola z jej stavu zmätená nielen ona, ale aj lekári.

Trvalo sedem mesiacov a musela podstúpiť tri operácie, kým zdravotníci prišli na to, že trpí infekciou kože nazývanou Panton-Valentine leukocidín (PVL), ktorá spôsobuje abscesy pod kožou a zvyčajne postihuje celú tvár. Ak by sa neliečila, hrozila by jej sepsa, opuch mozgu alebo zápal pľúc.

"Naozaj to bolelo a opuch sa šíril po celej tvári, kým sa lekári snažili nájsť príčinu. Strašne som sa bála, nakoniec mi podali lokálne anestetikum, aby mi mohli odsať tekutinu z pier. Testovali ma na rôzne druhy infekcií, ako sú HIV, herpes a iné pohlavne prenosné ochorenia, aby zistili, prečo mi pery opuchli. Mesiace plynuli a aj ostatné časti tváre sa každých pár týždňov zväčšili, vrátane brady, tváre či pier..." uviedla Holly pre portál mirror.co.uk.

Mladá žena dodala, že stratila všetku sebadôveru a používala obväzy ako spôsob na zamaskovanie tváre, keď išla von. "Lekári skúšali rôzne antibiotiká každý druhý týždeň, no nič neudržalo infekciu na uzde. Bola to úľava, keď mi v decembri konečne diagnostikovali PVL, na ktorú však doteraz neexistuje žiadna liečba. Po odstránení abscesov, čo zmierňuje tlak na tvári, mi zostávajú jazvy," vysvetlila Holly.

Teraz, po deviatich mesiacoch boja, sa rozhodla zvýšiť povedomie o tomto ochorení, aby aj ďalší ľudia, ktorí trpia týmto stavom, nemali pocit, že sú v tom sami.

Holly navštevuje magisterské štúdium pediatrickej neuropsychológie a chodí k lekárovi každé dva týždne kvôli bolestiam spôsobeným PVL, kde jej podávajú morfín. Obdobia pokoja sa popritom približne každé dva týždne striedajú s obdobím opuchov a tvrdí, že doteraz nespoznala vo Veľkej Británii nikoho, kto by trpel PVL tak dlho ako ona.

Študentka tvrdí, že väčšinou býva najviac postihnutá jej tvár, ale už si našla absces aj na nohe. Dermatologička Emma Wedgeworthová uviedla, že PVL spôsobuje neobvyklý kmeň bežne sa vyskytujúcich baktérií známych ako Staphylococcus aureus. Tie produkujú toxín, ktorý môže spôsobiť hlboké infekcie kože a abscesy, ktoré si vyžadujú odstránenie a zriedkavo môžu vyvolať aj vážnejšie komplikácie, ako napríklad zápal pľúc.