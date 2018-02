Učiteľka (34) zasvätila študenta (17) do tajov sexu: Prvý orál v škole, potom prišlo peklo

SYDNEY – V Sydney bol vynesený rozsudok nad učiteľkou elitnej strednej školy, ktorá udržiavala sexuálny pomer so svojím sedemnásťročným študentom. Sudcu neobmäkčilo ani to, že obvinená učiteľka bola v čase konania súdu tehotná. Tridsaťštyriročná odsúdená žena tak porodí svoje dieťa vo väzení.

Celý škandál prepukol ešte v apríli minulého roka, keď sa rodina sedemnásťročného chlapca dostala k správam od zvrhlej učiteľky. Tá v nich sama seba opisuje ako sexuálne monštrum, ktoré túži po tom, aby ju nikdy jej mladý milenec neopustil. Chlapcovi totiž začali byť pletky s učiteľkou po čase nepríjemné, ale ona vraj nechcela dovoliť, aby svoj vzťah ukončili. Došlo to až tak ďaleko, že sa študent pokúsil siahnuť si koncom roka 2016 na život.

„Bola dominantná. Už som sa v škole vôbec necítil bezpečne,“ vypovedal študent pred sudcom Paulom Lakatosom. „Začalo to orálnym sexom priamo v škole, neskôr u nej doma,“ uviedol mladík. Potom ho učiteľka zasvätila aj do tajov sexu. Darovala mu knihu básní a stále vraj naliehala, aby jej popisoval svoje sexuálne fantázie. Zároveň mu prezradila, že si vôbec nerozumie so svojím partnerom. Presne o polovicu mladšiemu chlapcovi bombardovala mobil pikantnými správami a trvala na tom, aby ich vzťah nikdy neukončili. Keď sa pokúsil zo všetkého vycúvať, vyhrážala sa mu.

Učiteľka, ktorá medzičasom otehotnela so svojím partnerom, údajne vždy tvrdila rodičom, že miluje svoju prácu a veľmi dobre sa jej pracuje najmä s chlapcami. Pred súdom priznala vinu, nad svojím správaním vyjadrila ľútosť a uznala, že tento vzťah nebol vhodný. Zároveň sa ospravedlnila za to, že svojím konaním pošramotila povesť prestížnej strednej školy.

Žiadne z lekárskych vyšetrení nepotvrdilo, že trpí psychickou poruchou, ktorá by mohla byť spúšťačom jej správania. Sudcovi preto nezostalo nič iné, iba zohľadniť fakt, že žena nemala nikdy predtým problémy so zákonom a odsúdil ju na pätnásť mesiacov. Znamená to, že svoje dieťa porodí vo väzení.