Po dlhých desaťročiach sa prevalila tajná spolupráca Američanov a Hitlera: Požehnanie najvyšších

PRAHA - Americká tlačová agentúra AP si počas druhej svetovej vojny vymieňala fotografe s nacistickým Nemeckom. Vedela pritom, že jej materiály zneužíva Berlín vo svojej propagande. Najzaujímavejšie snímky agentúry sa dostávali priamo k Hitlerovi. Tvrdí to nemecký historik Norman Domeier.

USA vstúpili do vojny s Nemeckom v roku 1941. Už predtým bola AP jedinou zahraničnou agentúrou, ktorá smela z Nemecka prinášať správy. Výskumníci až doteraz usudzovali, že po roku 1941 sa americko-nemecké mediálne kontakty minimalizovali. Podľa Domeiera ale AP naďalej v tichosti posielala do Berlína exkluzívne fotky spojencov. Na oplátku získavala nedostupné obrazové materiály z Nemecka. Na oboch stranách mala výmena požehnanie najvyšších miest, vyhlásil historik, ktorý teraz skúma na Viedenskej univerzite.

AP fotky dostávala od svojich bývalých spolupracovníkov, ktorí sa združili do takzvanej "kancelárie Laux". Tá pôsobila pod elitnými nacistickými jednotkami SS a nemeckým ministerstvom zahraničia. V tejto skupine potom skončili aj snímky od Associated Press, uviedol Domeier po preštudovaní pozostalosti jedného z členov kancelárie. Historik z univerzity v Štuttgarte odhaduje, že si Američania a Nemci medzi rokmi 1942 až 1945 vymenili 35-tisíc až 40-tisíc fotografií. Výmenu sprostredkúvali bližšie neupresnení poslovia v Lisabone a Štokholme. Najzaujímavejšie z fotiek AP si údajne nechal predkladať samotný Adolf Hitler. Berlín následne fotky upravoval či staval do iného kontextu, aby sa vzápätí objavili ako súčasť nacistickej propagandy.

Američania o zneužívaní svojich materiálov vedeli, domnieva sa Domeier. Zároveň chápali, že sami z Nemecka dostávajú len propagandistické zábery. Nie je tak jasné, aký prínos predstavovali výmeny pre Washington. Domeier naznačuje, že i Američanom poslúžili fotky na propagandistické účely. Zároveň nevylučuje, že komunikačný kanál plnil aj ďalšie zatiaľ neznáme funkcie.

Historik všetky svoje zistenia zverejnil v odbornom časopise Zeithistorische Forschungen. Teraz dúfa, že AP konečne otvorí svoj archív. Agentúra sa na margo jeho poznatko zatiaľ príliš nevyjadruje. AP vznikla v roku 1848 v New Yorku a už pred rokom 1941 sa stala najväčšou svetovou tlačovou agentúou.