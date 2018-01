FOTO Nevesta zmeškala vlastnú svadbu, išla rovno na oslavu: Tam jej to zrátal snúbenec

ESSEX - Svadba za 12-tisíc libier (cca 13 650 eur) sa skončila katastrofou, keď nastávajúca nevesta zmeškala obrad, a tak išla rovno na oslavu, z ktorej ju jej naštvaný snúbenec vyhodil. Nichole Touhyovej (46) z Hornchurchu v anglickom Essexe neostalo nič iné, iba oči pre plač. Do tohto stavu ju doviedli peripetie, ktoré by nechcela zažiť žiadna žena.

Trojnásobná mamička uviedla, že skúšky pred svadbou dopadli perfektne, ale v "Deň D" zrazu nešlo nič podľa plánu a ona sa nevedela dostaviť včas do kostola.

Všetko sa začalo mejkapom, ktorý jej spravili v obchodnom dome v blízkosti rodného mesta, no jej sa vôbec nepáčil. Preto sa rýchlo ponáhľala domov, aby si ho zmyla. Vtedy však už mala iba 90 minút do osudovej chvíle, kedy mala vysloviť svoje "áno".

Po príchode zistila, že jej rodičia, ktorí nesúhlasili s vydajom, boli stále s jej dvomi menšími deťmi doma a rozhodli sa, že na svadbu neprídu. Nichola preto naložila deti do auta a odišla aj s nimi do hotela, aby sa pripravila. V hoteli však čelila problému s platením a do izby ju vpustili s ďalším meškaním.

Tam si však uvedomila, že sviatočné šaty jej osemročnej dcéry ostali doma. V čase, keď nemala hotový mejkap ani oblečené šaty a prepadala panike, dostala ďalšiu zlú správu. V sms od družičky stálo, že sa nemôže dostaviť na obrad, pretože jej dieťaťu je zle. Do začiatku svadby vtedy zostávala už iba polhodina.

S plačom zavolala svojmu snúbencovi (40), ktorý čakal v kostole s jej najstarším synom. Hostia už sedeli na svojich miestach a on jej zdôraznil, aby sa ponáhľala, čo ju ešte viac vystresovalo. Za 30 minút by sa však nedostala do vyše 30 km vzdialeného kostola, nenamaľovala sa a neobliekla sa. Boj s časom jednoducho prehrala. Po zmeškanej svadbe preto prišla rovno na recepciu.

Jej snúbenec však zjavne nie je muž plný odpúšťania, pretože svoj vzťah s Nicholou skončil vo chvíli, keď DJ požiadal o vyplatenie svojich peňazí. "Nie je to vec, cez ktorú sa len tak prenesiete," uviedol. Síce prosil kňaza, aby počkal, ale keďže po nich nasledovali ďalšie svadby, nebolo to možné.

Pár sa spoznal v roku 2014 na internete a zamiloval sa. O päť týždňov požiadal zaľúbenec Nicholu o ruku. Vtedy síce jeho návrh odmietla, ale pri druhom pokuse na Valentína v roku 2015 už privolila.