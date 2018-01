Odborník radí, čo treba robiť, keď vás niekto napadne: Toto sú najdôležitejšie ZÁSADY

PRAHA - Určite by sa nikto z nás nechcel nikdy ocitnúť v nebezpečnej situácii, pri ktorej by bolo ohrozené naše zdravie či dokonca život. V takýchto prípadoch je dôležité vedieť, ako sa môžeme brániť. Základnou zásadou je však prevencia. A keď už k napadnutiu dôjde, nesmieme konflikt vystupňovať.

Vedúci oddelenia úpolových športov na Fakulte telesnej výchovy a športu UK a lektor sebaobrany Radim Pavelka zhrnul rady, ktorými by sme sa mali riadiť v prípade, že na nás niekto zaútočí.

Na prvom mieste pri eliminácii nebezpečenstva je preventívne správanie, aby sa človek nedostal do rizikovej situácie. Do nebezpečenstva sa žena dostáva napríklad tým, že sa v noci pohybuje sama po meste. Mala by mať sprievod, premýšľať nad rizikom a mať prípadne hotovosť na taxík. Pokiaľ je už obeť v situácii, keď si ju vyhliadne agresor a napadne ju, mala by využiť moment prekvapenia. "A to úderom do nejakého citlivého miesta. To buď bude stačiť na to, aby sme mohli utiecť, alebo urobíme nejaké chvaty a hmaty, aby sme útočníka eliminovali," povedal Pavelka s tým, že prekvapením slabšia obeť zvyšuje šancu na to, aby sa ubránila. Základom je stabilita, aby človek pri napadnutí nespadol.

Do nebezpečných situácií sa môže človek dostať aj na chodbe bytového domu. Základnou zásadou je tu ostražitosť a s cudzím človekom nevchádzať do domu a nenastupovať do výťahu. Pri napadnutí na takých miestach by mal človek kričať, ale to mu nemusí samo osebe pomôcť. Prax hovorí, že vám ľudia skôr nepomôžu ako pomôžu.

Sú situácie, keď obeť sama vystupňuje konflikt, napríklad nesprávnou konverzáciou. V tomto prípade môžu pomôcť kurzy verbálnej sebaobrany, kde sa učí, ako konať asertívne. Na prvý pohľad by človek nemal vyzerať ako ľahký terč. Aj v prírode to predsa funguje tak, že si predátor vyberá ľahkú obeť. Najčastejšie sú podľa Pavelku útoky z afektu. Agresora vyprovokuje napríklad to, že do neho človek omylom strčí a neospravedlní sa.

Pred niekoľkými dňami česká polícia vyhlásila pátranie po mužovi, ktorý vlani v novembri v Prahe 8 zaútočil na ženu, ktorá s ním nastúpila do výťahu. Muž ju po rozbehnutí sa výťahu chytil a začal bozkávať. Žene sa podarilo zbaviť sa ho niekoľkými kopmi a použitím slzného spreja. Po zastavení výťahu muž utiekol.