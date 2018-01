FOTO Chlapec (†8) spadol z bicykla, vôbec sa nezranil: O niekoľko dní bol mŕtvy

Keď padol Liam z bicykla, nezranil sa o nič viac ako ostatné deti, ktorým sa to tiež už stalo. Všetko sa odohralo v blízkosti rodinnej farmy, kde chlapec žil so svojimi tromi nevlastnými súrodencami, otcom a mamou. "Pomáhal nám okolo farmy, bol zdravý a silný. Nikdy s ním neboli problémy," spomína si utrápená mama. V osudnú sobotu, keď padol jej syn z bicykla a tiekla mu krv z nohy, ho rodičia odviezli na pohotovosť. Lekár ich ubezpečil, že ide o bežné zranenie, ranu ošetril a poslal rodinu domov. Lenže banálne vyzerajúce poranenie po niekoľkých dňoch rozpútalo na pokojnom statku desivé peklo.

"V stredu sa začal Liam sťažovať na bolesti. Jeho rana opuchla, na nohe sa mu vytvorili červené pľuzgiere. Okamžite sme s ním bežali do nemocnice," hovorí nevlastný otec Scott Hinkle. V St. Anthony Hospital v Pendletone lekári zistili, že do rany sa dostala bakteriálna infekcia a tá spustila nekrotizujúcu fasciitídu, ktorá začala požierať tkanivo na chlapcovej nohe. Do rany sa dostala pravdepodobne z pôdy. Pacienta previezli do nemocnice v Portlande, kde sa lekári snažili infikované tkanivo odstrániť.

S odstupom času hodnotí Sara niekoľkodňový pobyt v nemocnici v Portlande ako najdesivejšiu skúsenosť vo svojom živote. Jej syna niekoľkokrát operovali a snažili sa zadržať postup infekcie tým, že mu odstraňovali tkanivo z nohy. "Stále rezali a čakali, rezali a čakali, dúfali, utešovali ma. V jeden moment to vyzeralo tak, akokeby už vôbec nemal pravú časť tela," uviedla Hebardová. Liam sa napriek bolestiam snažil komunikovať a vraj neustále chcel, aby ho mama objímala. Statočný chlapec hovoril naposledy so svojím otcom v piatok večer a opakoval mu, ako veľmi sa na neho teší. V nedeľu ho poslali do inej nemocnice, aby sa na neho pozrel iný tím, ale Liam v noci zomrel.

Utrápení rodičia sa stále nevedia spamätať z toho, že ho stratili. Miestna komunita zorganizovala pre rodinu zbierku a Scott a Sara chcú zverejnením príbehu ich syna upozorniť ostatných rodičov, aby neurobili takú istú chybu ako oni. "Možno, keby sme nešli iba na pohotovosť, nemuselo to skončiť takto. O nekrotizujúcej fasciitíde som nikdy predtým nepočula a verili sme lekárovi na pohotovosti, keď nám povedal, že náš chlapček bude v poriadku," vyčíta si matka.