Ľudia prehovorili o najstrašidelnejších zážitkoch: Keby som nešiel na zápas, bol by som mŕtvy

Čitatelia sa zverili s príbehmi so zosnulými príbuznými, ktorí sa vracajú ako duchovia, ale najčastejšie opisovali adrenalínové zážitky z každodenného života. Tu sú niektoré z nich:

Strašidelná suseda

"Mám strašidelnú susedu, ktorá vyzerá ako ježibaba z rozprávky o Snehulienke. Je hrbatá a škerí sa bezzubým úsmevom," napísala jedna z užívateliek. Spomína si, ako ju raz odzadu oslovila na chodníku a ponúkla jej na predaj zeleninu. Vraj ju to tak vystrašilo, že jej ponúkaný tovar poznačený hnilobou nechtiac takmer vyrazila z rúk.

Učiteľov príbeh

Zvláštny vzťah k desivému rozprávaniu mal aj učiteľ jedného z užívateľov. Jasne si spomína na jeho rozprávanie, keď počas prednášky na vysokej škole potreboval prednášajúci vytiahnuť strašidelný príbeh zo svojej mladosti. Šokovaným študentom podrobne vyrozprával, ako bol na futbalovom zápase s kamarátom. Keď sa jeho priateľ vrátil po zápase domov, našiel si vyvraždenú celú rodinu. Jeho najbližší sa stali obeťami akejsi rituálnej vraždy. Študenti, ktorí pochybovali o pravdivosti príbehu, boli vyvedení z omylu, keď im učiteľ ukázal novinové články, v ktorých bol masaker popísaný veľmi podrobne. "Stále opakoval, že keby jeho kamarát vtedy nešiel na zápas, bol by dávno mŕtvy."

Muž s nožom

Za strašidelné možno považovať aj rozprávanie ženy, ktorá sa uprostred noci vybrala so svojou kamarátkou zohnať nejaké jedlo. Hladné baby vraj veľmi neriešili svoj outfit a vybehli von v pyžamách. "Vtom ma priateľka chytila za rameno a ťahala ma preč. Spýtala som sa, čo sa deje. Všetko som pochopila, keď ukázala prstom dopredu." Oproti nim kráčal muž s obrovským nožom v rukách. Dievčatá sa okamžite otočili a bežali domov, odkiaľ zavolali políciu. Neskôr sa dozvedeli, že muž chcel zabiť svoju priateľku.

Pavúk

"Nemohol som dlho zaspať, tak som rozsvietil. Vtom som na stene zbadal gigantického pavúka," spomína si jeden muž. Pavúk bol vraj takmer nepolapiteľný a unikol dvom zásahom topánky. Napokon sa ho podarilo zabiť až po tom, ako padol na dlážku. Muž si vraj nikdy nemyslel, že v tele pavúka môže byť toľko krvi. "Vyzeralo to tak, ako keby som rozmliaždil myš."

Strýkovo auto

Mladíkovi zomrel strýko a on zdedil jeho auto. Bolo staré, ale tešil sa, že nejaké má, pretože tak mohol chodiť častejšie domov z internátu. Raz, keď cestoval v noci domov a pozrel sa do spätného zrkadla, všimol si, že vzadu niekto sedí. Zastal na najbližšej pumpe, ale nikto tam nebol. Pokračoval v ceste a stále podvedome sledoval, či neuvidí niečo podozrivé. Na tento podivný zážitok by možno časom aj zabudol, keby sa ho spolubývajúci nespýtal, aký muž sedí v jeho zaparkovanom aute pred internátom. "Povedal mi, že vo vnútri videl muža, keď si bol zabehať. Lenže kým som vyšiel von, auto bolo prázdne." Muž a jeho príbuzní spájajú záhadnú postavu so zosnulým strýkom, ktorý možno dáva pozor, aby sa jeho synovcovi v zdedenom aute nič nestalo.

Zvrhlík

Užívateľ z posledného príbehu by zrejme radšej za daných okolností uvidel mimozemšťana či ducha ako chlapíka, ktorý vstúpil do jeho vášnivého večera s nádhernou ženou. Tú zbalil v bare. Keďže okamžite preletela iskra a obaja dostali na seba chuť, vybrali sa do bytu slečny, kde šli hneď na vec. Keď boli v tom najlepšom, muž si všimol, že zo skrine na nich zíza masturbujúci chlapík. "Nepatrím k tým, ktorí nedokončia prácu, ale hneď som sa vzdialil. Bolo to nechutné."