FOTO Ohromujúce odhalenie o najslávnejšom úteku z Alcatrazu: Jeden z väzňov má byť stále nažive!

SAN FRANCISCO - Po najslávnejšom a jedinom úspešnom úteku z ostrovného väzenia Alcatraz v roku 1962 nikdy vyšetrovatelia nezistili, či sa podarilo uniknutých väzňom prežiť. Až teraz, 56 rokov po incidente uzrel svetlo sveta list, ktorý by mohol po viac ako polstoročí vniesť do celého prípadu svetlo.

Keď v roku 1962 unikli z prísne stráženého väzenia Alcatraz traja väzni, boli zalarmované všetky dostupné policajné hliadky a vyšetrovatelia FBI. Napriek ich úsiliu sa nikdy nepodarilo zistiť, či aktéri úteku - bankoví lupiči a súrodenci John a Clarence Anglinovci a ich kamarát Frank Morris - prežili.

Morris (na farebnej fotke), vpravo hore John Anglin, dolu jeho brat Clarence ​

Nikdy neboli nájdené ich telá a väzni zahladili stopy tak úspešne, že priviedli vyšetrovateľov do slepej uličky. Po dlhých rokoch aféra znovu ožila. Cez televízny kanál totiž na verejnosť prenikli informácie o liste, ktorý údajne v roku 2013 napísal John Anglin. Uvádza v ňom, že jeho brat zomrel v roku 2008 a posledný z trojice ho nasledoval o tri roky neskôr.

"Áno, som to ja a urobil som to s mojím bratom Clarencom spoločne s Frankom Morrisom," píše sa v liste, ktorý bol doručený na policajné oddelenie v San Franciscu. "Mám 83 rokov, som chorý, mám rakovinu. Už nemám čo stratiť." Autor hovorí, že kedysi žil v Severnej Dakote aj v Seattli, ale teraz býva na juhu Kalifornie. Polícii ponúka svoju výpoveď, ale vo väzení nechce zostať viac ako rok. John ďalej popisuje podrobnosti úteku, ktoré sa zhodujú so scenárom polície. Pôvodne vraj nepripravovali útek v trojici, ale vo štvorici. Vo všetkom im pomáhal Allen West, ale jemu sa nepodarilo preniknúť do otvoru vetracej šachty, zostal preto vo väzení a neskôr spolupracoval s políciou.

Väzni utiekli cez šachtu pod umývadlom

Pod vedením Morrisa vraj väzni tajne kopali tunel z cely, až kým sa nedostali k vetracím otvorom. Zakaždým po nočnej kontrole strážnikov naaranžovali prikrývky, aby vyzerali, že na posteli niekto leží. Dokonca z mydla vyrobili falošné hlavy, uložili ich na vankúše a namierili si to do svojej provizórnej dielne nad celami. Tu zostavili plavidlo, na ktoré použili päťdesiat plášťov do dažďa a z dreveného odpadu vyrobili veslá. Všetky prípravné práce ukončili 11. júna 1962. Provizórny raft preniesli pätnásťmetrovým vetracím potrubím a vyniesli ho až von za ostnatý drôt a nafúkali ho za pomoci harmoniky. Na otvorené more sa dostali zhruba o 22:00 hodine.

Pohľad do cely s umelými hlavami

Anglinova výpoveď sa skutočne zhoduje s dôkazmi, ktoré neskôr zaistila polícia. Napriek tomu zostali policajti skeptickí a po doručení listu nezahájili nové vyšetrovanie. Zostaviť a popísať spôsob, akým sa podarilo väzňom uniknúť, nie je totiž až tak zložité a mohol by to urobiť ktokoľvek, pretože počas vyšetrovania zaplavili tlač podrobné informácie o prípade. O slávnom úniku z Alcatrazu bol dokonca natočený aj film s Clintom Eastwoodom v hlavnej úlohe. To, že list mal naozaj napísať bývalý väzeň a utečenec John Anglin, spochybňujú aj odtlačky prstov a výsledky DNA.