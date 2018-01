FOTO Šialenstvo, ktoré zachvátilo celý svet: Hŕstka vyvolených zázračne zbohatla vďaka tomuto

Zlatá horúčka v roku 1850

LOS ANGELES - Státisíce ľudí bez rozdielu veku, rasy či náboženstva sa v minulosti vydávali do ďalekých a nebezpečných končín s vidinou zlata. História zažila už mnoho zlatých horúčiek. Do širšieho povedomia sa zapísali najmä príbehy zlatokopov na Klondiku, a to hlavne vďaka dielu Jacka Londona. Najväčšie zlaté šialenstvo ale vyvolal nález zlata v Kalifornii pred 170 rokmi, 24. januára 1848.