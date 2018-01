Žena (†69) si pred smrťou vystrelila z manžela: Prišiel na TO päť rokov po jej smrti

Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie, hovorí jedno príslovie. Zrejme ho poznala aj Phedre Fittonová, ktorá bohužiaľ v roku 2013 zomrela na rakovinu. Ani chradnúce zdravie ale neoslabilo jej zmysel pre humor a pred smrťou si stihla vystreliť zo svojho manžela. Všetko vyšlo na povrch až teraz, päť rokov po tom, ako odišla z tohto sveta.

Jedným z posledných želaní šesťdeväťročnej ženy bolo, aby Nigel nezabudol polievať kvety v kúpeľni ich domu v Južnej Afrike. A tak sa aj stalo; oddaný manžel usilovne polieval rastlinky po dobu piatich rokov, až do momentu, kedy sa rozhodol presťahovať do iného domu. Chcel si ich zobrať so sebou a začal ich postupne baliť. Až vtedy zistil, že kvety nie sú stále také čerstvé a zelené preto, lebo ich poctivo polieva, ale preto, že sú umelé!

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT