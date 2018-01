Ženy, nedostatok sexu zanechá RANY na vašom zdraví: Toto sa stane s vašou vagínou

LONDÝN - Nedostatok sexu sa môže negatívne prejaviť na našom zdraví. Konkrétne u žien napríklad vedie ku vzniku stavu, ktorého pomenovanie už neznie dobre, nieto ešte ho prežívať na vlastnej koži. Môžete si ale ľahko pomôcť a nebudete na to ani potrebovať druhého človeka.

Či už sa ženy rozhodnú nemať sex z vlastnej vôle, alebo jednoducho nemajú s kým, môže to byť problém. Sexuálna abstinencia totiž môže viesť k stavu nazvanému vaginálna atrofia, čiže stenčeniu vaginálnych stien, ktoré je spôsobené znížením hladiny estrogénu v tele. Hoci to znie priam katastrofálne, dá sa to liečiť.

Vaginálna atrofia postihuje najmä ženy po menopauze, ale tiež tie, ktoré zažívajú sexuálne suchá. Medzi príznaky patrí pálenie, svrbenie, výtok či pociťovanie bolesti pri močení. Podľa odborníkov je najlepšou terapiou práve sex a pravidelný orgazmus, ktorý pomáha zmierňovať symptómy, pretože zvyšuje prietok krvi. "Je naozaj veľmi dôležité, aby sme s našim partnerom alebo sami so sebou mali zdravý sexuálny život. Ľudia sa často vyhovárajú, že sex nemajú preto, lebo nemajú partnera. Zabudnite na druhých, majte sexuálny vzťah môžete prežívať aj sami so sebou. Dotýkajte sa samých seba, masírujte si tkanivo, aby ožilo, bolo dobre prekrvované, a tým pádom sa stane elastickým," vysvetľuje londýnska sexuálna terapeutka Louise Mazantiová.

Odborníci ale upozorňujú, že nedostatok sexu negatívna vplýva aj na mentálne zdravie. "Ak strácate túžbu a chuť na sex, mení sa tým vaša identita. Začnete sa pýtať samej seba, kým ste, keď už viac nie ste tou sexuálnou ženou. Môže sa dostaviť depresia, kríza identity a pochybnosť nad vlastným existenčným charakterom," dodáva Mazantiová.