Rozlúčka so slobodou mala desivú príchuť: Keď dievčatá zbadali, čo je na FOTO, zutekali

Na jednej zo snímok, ktorú si účastníčky rozlúčky so slobodou urobili, našli v pozadí za dreveným pňom skrčeného malého chlapca. Keď zistili, o koho by mohlo ísť, údajne z miesta radšej hneď odišli. Dozvedeli sa totiž príbeh o dieťati, ktoré bolo námesačné a počas spánku vstalo, vyšlo von z izby a utopilo sa v jazere.

Podľa tejto príhody bol natočený aj televízny film vysielaný v roku 1994 televíziou BBC. Zahrala si v ňom aj Oscarom ovenčená Emma Thompson a bol údajne nakrútený na tom istom mieste, kde si dievčatá urobili fotografiu.

Ide o dramatizáciu príbehu zahŕňajúceho hostinec zo 17. storočia s výhľadom na jazero, ktoré je považované za strašidelné. V rozhovore pre Herald v roku 1994 scenárista Modrého chlapca Paul Murton povedal, že sa o legende rozprával s hotelierom.

Štvorročný chlapec tu údajne trávil dovolenku so svojimi rodičmi, keď v noci spadol do jazera a utopil sa. Keď ho z chladnej vody vytiahli, bol celý modrý. Zamestnanci hotela si po smrti všimli, ako sa príbory a taniere premiestňujú, no najdesivejšie bolo to, keď na schodoch v chodbe našli mokré stopy.