Ak sa ľudia presťahujú na Mars, budú tam môcť piť túto lahôdku

Ilustračné foto

NEW YORK - Rastlina kľúčová pre výrobu piva sa možno dá vypestovať aj na Marse. Zistili to študenti vysokej školy Villanovej univerzity v Pensylvánii, ktorí počas uplynulého semestra v kurze astrobiológie pestovali niekoľko plodín vrátane chmelu v podmienkach kopírujúcich tie na červenej planéte. "Neviem, či je to praktická rastlina, ale darí sa jej pomerne dobre," povedal denníku The New York Times vedúci kurzu Edward Guinan.