Zoznámte sa s Justinom, 41-ročným panicom: DÔVOD, prečo stále čaká na svoj prvý sex

Justin Disher vedie aktívny spoločenský život, fotografuje a nakrúca zápasy miestnych hokejových tímov a na prvý pohľad sa v ničom nelíši od ostatných mužov v jeho veku. Síce nemá deti a stálu partnerku, ale byť nezadaný nie je v dnešnej dobe nič výnimočné. Napriek tomu je tu jedna výnimočnosť z jeho života, o ktorej nedávno prehovoril na sociálnej sieti a poriadne tým šokoval. "Byť panicom v štyridsiatke je v podstate môj životný úspech," pochválil sa s hrdosťou.

Áno, tento Kanaďan doteraz nezažil slasti milovania. Jeho príbeh okamžite aktivoval zvedavcov a Justin sa stal terčom ich otázok. Tou najčastejšou asi bola tá, načo vôbec čaká. "Vždy som bol veriaci a chcel som s tým počkať až do manželstva. Potom som mal problémy so zrakom a trvalo dlhých pätnásť rokov, kým to všetko vyriešila operácia. Jednoducho som to nestihol," vysvetľuje.

Štyridsiatnik si spomína na zlé časy na strednej škole, kde bol terčom šikanovania. Vraj práve táto nepríjemná skúsenosť ho naučila, aby bral všetko s humorom. A presne tak sa pozerá aj na svoj sexuálny život. "Jednoducho sa na to vôbec nesústreďujem a vôbec na to nemyslím. V žiadnom prípade neodsudzujem tých, ktorí si užívajú sex a striedajú partnerov. Je to ich vec."

Disher je spokojný s tým, čo mu život priniesol. Nebráni sa však žiadnej zmene, ktorá by viedla k tomu, že by o svoje panictvo prišiel. Napriek tomu, že vo svojej viere bol vždy presvedčený o tom, že sex má prirodzene smerovať k založeniu rodiny, túto otázku by vzhľadom na svoj vek radšej riešil až s partnerkou. "Jediné, čo ma tlačí, je čas. Na výchovu detí si pravdepodobne už netrúfnem," pripustil.