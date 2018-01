FOTO Mladík ponúka na prenájom svoju izbu: Brutálne čestný INZERÁT o špinavej diere

LONDÝN - Raphael Briand plánuje opustiť britskú metropolu, a preto ponúka na prenájom svoju izbu vo väčšom dome. Potenciálnych záujemcov oslovil prostredníctvom netradičného inzerátu, do ktorého šikovne a pohotovo zakomponoval jeden z posledných poburujúcich výrokov amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Raphael plánuje opustiť svoje bydlisko vo východnej časti Londýna už začiatkom februára. Do odchodu by rád vyriešil všetky záležitosti ohľadom prenájmu svojej malej izbietky. Otvorený zástanca liberálov sa pri formulovaní inzerátu inšpiroval najnovšou perličkou Donalda Trumpa. Ten iba nedávno označil chudobné krajiny za špinavé diery. Majiteľ bytu tak svojím inzerátom upútal nielen potenciálnych záujemcov, ale aj verejnosť a médiá.

"Hľadám niekoho, kto by chcel do prenájmu moju stiesnenú špinavú dieru v časti Whitechapel vo východnom Londýne. Je tu veľká miestnosť s manželskou posteľou a vstavanou skriňou. Súčasní nájomníci sú Briti, Taliani, Novozélanďania. Je to študent, účtovník, šéfkuchár, čašníčka a bankár junior," zhruba takáto je formulácia inzerátu.

Briand ďalej spomenul praktické informácie o vybavení domu, renovovanej kúpeľni, možnosti parkovania a dostupnosti metra. "Táto nehnuteľnosť sa nachádza v blízkosti krásneho kina Artzone Curzon." Mladík ponúka svoju "špinavú dieru" za 660 libier (740 eur) na mesiac.