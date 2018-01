Najhoršia dovolenka v Tunisku: Davidovi navrel semenník do veľkosti grapefruitu a potom...

BOLTON - David Worsley (59) z anglického Boltonu si po návrate z dovolenky v Tunisku myslel, že zomrie. Africká salmonela, ktorou sa tam nakazil, totiž spôsobila, že jeho semenník napuchol na veľkosť grapefruitu a on musel stráviť desať dní v nemocnici. To ešte netušil, že mu jeho značne bolestivá časť tela exploduje. Teraz sa za zničené fyzické aj psychické zdravie súdi s cestovnou kanceláriou.

Davida Worsleyho napadol na dovolenke kmeň baktérie, ktorý sa sústreďuje na genitálnu oblasť. Keď prišiel domov, jeho semenník sa mu desaťnásobne zväčšil a musel stráviť istý čas v nemocnici, kde mu povedali, že sa nakazil vzácnou formou africkej salmonely.

"Doktor mi povedal, že je to veľmi nákazlivé a ja som nemohol spať ani v jednej posteli s manželkou. Pri chôdzi som si musel semenník po celý čas držať, taký bol ťažký. Ako by bol zo skla," prezradil nešťastný muž pre britský denník The Sun.

Po prepustení z nemocnice sa jedného dňa ráno zobudil s takou bolesťou v ľavom semenníku, že sa nevedel ani hýbať a v agónii plakal. "Keď to explodovalo, cítil som sa fantasticky. Bola to taká úľava," vysvetlil Worsley s tým, že keď to neskôr uvidela lekárka, povedala, že je to ako výbuch sopky.

"Rozhodne ma to psychicky ovplyvnilo a zmizla veľká časť toho, že som muž," povedal David, ktorý dovolenkoval so svojou manželkou Joanne v hoteli Rui Marco Polo v Hammamete ešte v roku 2014. Už tam dostal vysoké teploty a bolo mu zle, no zástupca cestovky tvrdil, že má len úpal.

Worsleyho advokátka uviedla, že ide o jednu z najhorších dovoleniek, s akými sa kedy stretla. Cestovná kancelária sa k prípadu nechcela vyjadriť, kým prebieha súdne konanie.