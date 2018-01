Študentka (19) prehovorila o tom, ako unikla únoscovi: Chcel odviezť na pumpu, namiesto toho...

Este vlani v septembri si devätnásťročná Jaila Gladennová bola nakúpiť v supermarkete v meste Carrollton v štáte Georgia, kde študuje na univerzite. Na parkovisku pred obchodom ju niekoľkokrát zastavil neznámy muž a pýtal si od nej zapaľovač. Povedala mu, že žiadny nemá a šla k svojmu autu. Práve keď chcela otvoriť dvere, ucítila, že zozadu jej nikto priložil na telo nôž. Bol to mladík menom Timothy Wilson, ktorý ju otravoval chvíľu predtým. Dievčine kázal nastúpiť do jeho auta a odviezol ju do opusteného kostola. Tam ju znásilnil.

Dvojica sa potom vrátila späť do auta. Wilson Jaile oznámil, že chce prepadnúť čerpaciu stanicu, lebo nemá peniaze a prikázal jej, aby ju na nejakú odviezla. Študentka svojho únoscu presvedčila, aby jej vrátil telefón, aby pomocou neho našla niekde v okolí pumpu. Gladennovej sa tajne podarilo poslať správu svojmu priateľovi. Prezradila mu, že bola unesená a kde sa nachádza, a že únosca je ozbrojený nožom.

Jej priateľ okamžite kontaktoval políciu, ktorá pomocou GPS vystopovala Jailino auto v meste Atlanta. Keď Wilson videl, že sa blížia policajti, skočil do auta a ufujazdil preč, pričom na úteku stihol spôsobiť haváriu štyroch áut. Dolapiť sa ho podarilo po desiatich hodinách. Teraz čelí obvineniu z únosu, znásilnenia a krádeže auta.

Gladennová o hroznom zážitku prehovorila pred pár dňami pre BuzzFeed News, aby varovala ostatných a upozornila na fakt, že verejné parkoviská sa stávajú čoraz nebezpečnejšími miestami. "Veľmi mi ublížil. Nechcem, aby niekto iný prežil to čo, čo ja," povedala tínedžerka, ktorú pred možným horším osudom zachránilo jej rýchle myslenie.