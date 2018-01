Stephen Hawking má perfektnú radu pre ľudí, ktorí trpia depresiou: Stačí robiť jedinú vec

Celosvetovo rešpektovaný fyzik a vedec pred svojou narodeninovou oslavou prehovoril na prednáške v londýnskom inštitúte Royal. Hlavnou témou bola depresia ako taká. Fyzik sa snažil ľuďom, ktorí trpia duševnými poruchami, vysvetliť, že nádej umiera posledná a človek je schopný prekonať viac, než si myslí.

Hawking zostavil teoretickú paralelu, kde prirovnal tzv. čierne diery k depresii. „Posolstvom tejto prednášky je, že čierne diery nie sú tak čierne, ako sa o nich povráva. Nezobrazujú večné väzenie a tieseň, ako si mnohí myslia,“ povedal počas svojej prednášky Hawking.

„Veci sa môžu z čiernej diery dostať von, rovnako ako sa môžu dostať do iného vesmíru. Ak máte pocit, že sa nachádzate v čiernej diere, nevzdávajte sa. Existuje cesta von,“ odkázal ľuďom vedec.

Stephen Hawking na prednáške priznal, že ani on to v živote nikdy nemal ľahké. Zdôveril sa, že po tom, čo mu v roku 1963 lekári diagnostikovali neurónové ochorenie, sa aj on ocitol v čiernej diere. Zároveň povedal, že vďaka teoretickej fyzike prekonal svoje ťažkosti.

„Je to jedna z mála oblastí, v ktorej moje postihnutie nepredstavuje vážny handicap,“ povedal Hawking. V závere svojej prednášky ľudí povzbudil, aby sa nikdy neprestali usmievať. Podľa Hawkinga nemá zmysel sa na svet hnevať, a to bez ohľadu na to, aký dokáže byť život krutý. „Ak sa nedokážete usmievať sami na seba alebo na život všeobecne, stratíte všetku nádej,“ dodal Hawking.