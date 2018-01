VIDEO Rodina pustila späť do prírody zachránenú veveričku: Po pár sekundách nasledoval horor

Video s drsnou príchuťou poburuje najmä milovníkov prírody. Celý príbeh sa začal písať iba nedávno, keď Hoss doniesol domov zranenú vevericu. Rodina sa o ňu postarala a čakala, kým bude dostatočne silná na to, aby sa mohla vrátiť do voľnej prírody. Matka chcela zvečniť túto pamätnú chvíľku a rozlúčku s veveričkou nakrúcala na video. To ešte netušila, že sa dojímavý moment zmení na horor.

"Rozlúč sa s Hossom," prihovára sa chlapcova matka veveričke, ktorú drží v rukách jej manžel. Ten ju potom umiestni na strom a povzbudzuje k tomu, aby vybehla hore do koruny. Oplašené zvieratko naberá odvahu a drobnými nožičkami sa začne posúvať po kôre, keď vtom za ním vyskočí kocúr a uchmatne ho. V závere videa počuť už iba jačanie matky a pišťanie úbohej veveričky, ktorá nemala v mačkiných pazúroch šancu. "Vôbec sme nevedeli, že je Tom nablízku. Nevideli sme ho," okomentovala smutnú udalosť autorka videa.