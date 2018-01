Muž sa kochal nádhernou scenériou: Potom si všimol, že na FOTO zachytil niečo brilantné

Počas silvestrovskej prechádzky s kamarátmi v okolí Belfastu napadlo Gavinovi Bestovi, že na svoj mobil zachytí nádhernú prímorskú scenériu. Keď fotky vznikali, nevšimol som si nič výnimočné ani na jednej z nich. Až pri pozornom prezeraní obrázkov doma v notebooku si všimol, že nad skalou útesu sa nachádza maličká bodka. Zvedavý muž si okamžite fotografiu priblížil a zostal milo prekvapený.

Took this photo a few days ago. Just spotted something in the distance and zoomed in. How's that for coincidental timing? pic.twitter.com/tvaIePCErz