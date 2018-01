FOTO zmrznutého chlapčeka, z ktorej sa vám bude chcieť plakať: Drsná cesta do školy

XINJIE - Pohľad na zmrznutého chlapčeka chytí za srdce určite aj tie najnecitlivejšie duše. Kvôli tomu, aby mohol chodiť do školy, musí každý deň prejsť dlhé kilometre, a to navyše častokrát v poriadnych mrazoch, čo na ňom aj vidno.

Pri pohľade na desaťročného chlapca z Číny sa vám možno budú do očí tlačiť slzy. Dostal prezývku "Snehová vločka", a to oprávnene. Nedávno totiž prišiel ráno do školy taký premrznutý, že naozaj pripomínal biele bodky, ktoré padajú v zime z oblohy. Vlasy má od mrázu celé biele, líca červené a aj ruky nesú známky tuhej zimy, ktorá teraz panuje v regióne, odkiaľ školák pochádza.

Autorom fotografií je riaditeľ základnej školy Zhuanshanbao, Fu Heng. Neprezradil identitu chlapca, len to, že zábery vznikli hneď po tom, ako vstúpil do triedy, kde sa mala konať písomka. "Bol to prvý deň ich skúškového obdobia. Ráno mrzlo, teplota klesla na deväť stupňov pod nulou," uviedol riaditeľ.

Chlapec žije ďaleko od školy a každý deň musí prejsť takmer päť kilometrov, aby sa do nej dostal. Tá istá cesta ho potom čaká späť. Bohužiaľ nežije so svojimi rodičmi, pretože tí pracujú vo väčšom meste, aby viac zarobili. Momentálne býva so svojimi ďalšími súrodencami a staršími príbuznými, ktorí sa o neho starajú. Škola poskytuje chlapcovi a deťom z iných chudobnejších rodín raňajky. Problémom ale je, že v škole sa nekúri, pretože nie sú na to peniaze.