VIDEO Zákazníčka sa sťažovala, že jej neprišiel tovar: Predajca stratil nervy, nasledovalo peklo

Xiao Dieová si zo stránky Taobao, ktorú prevádzkuje spoločnosť Alibaba, 20. decembra objednala oblečenie v celkovej hodnote zhruba 38 eur. Po troch dňoch mala byť objednávka odoslaná, no nestalo sa tak, informuje denník Zhengzhou Evening Post. Dievčina preto na stránke zanechala sťažnosť.

Keď si ju prečítal predajca menom Zhang, dostal strašné nervy a Dieovú začal bombardovať výhražnými telefonátmi a esemeskami. "Zničím ťa!" písal v jednej z nich. No to mu nestačilo a nakoniec sa rozhodol ženu vyhľadať aj osobne. Pretelel vyše 850 kilometrov z východnej do južnej Číny len preto, aby si vylial zlosť na zákazníčke, ktorá sa sťažovala oprávnene. Počkal si na ňu na zbernom mieste v provincii Henan, kde si Xiao prišla osobne vyzdvihnúť tovar a zaútočil na ňu. Opakovane ju udieral do tváre a do tela a nakoniec jej odovzdal objednávku.

Dieová utrpela otras mozgu, zlomeninu ľavého lakťa a pomliaždeniny po celom tele. Polícii sa medzičasom podarilo násilníka vypátrať a 6. januára ho zatkla. Hovorkyňa spoločnosti Taobao uviedla, že so Zhangom prerušila po incidente spoluprácu.