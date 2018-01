Manželia prežili v Dubaji hororový koniec dovolenky: Kvôli Whatsappu za mreže!

Dvadsaťdeväťročného Yaseena Killicka zaviali do Dubaja pracovné povinnosti, kde pôsobil ako realitný agent. Vycestoval tam spoločne so svojou manželkou Robyn. Na vianočné sviatky plánovala dvojica návrat domov, ale všetko sa zmenilo kvôli jedinej správe poslanej cez Whatsapp. Obaja na posledné Vianoce určite nezabudnú a budú ich mátať do konca života.

Všetko to začalo tým, že manželia si v Dubaji za 6000 libier kúpili auto. Avšak ojazdený VW Golf sa im po niekoľkých hodinách doslova rozpadol. Yaseena to rozčúlilo a cez Whatsapp sa spýtal predajcu: "Ako spávate v noci po tom, ako ošklbete ľudí?" Urazený a dotknutý predávajúci nespokojného zákazníka okamžite udal. Keď sa nič netušiaca dvojica pred odletom do Anglicka objavila na letisku, mladíka zatkli a odviezli do väzenia, kde pobudol tri týždne. "Podmienky vo väzení boli katastrofálne, zaobchádzali so mnou ako s najťažším zločincom. A to všetko pre jednu jedinú správu," krúti hlavou nad celou kauzou Killick.

V súvislosti s britskými občanmi nešlo o jediný prípad, ktorý svojským spôsobom riešila miestna polícia koncom minulého roka. Na verejnosti sa prevalil škandál so šesťdesiatjedenročným námorníkom Perrym Coppinsom. Bol zatknutý za to, že mal pri sebe príliš veľa liekov. Napriek vysvetleniam, že ich všetky potrebuje, pretože trpí rakovinou prostaty, nechali ho miestne úrady trčať vo väzení dlhých päť týždňov.