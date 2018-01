Slovenka nakupovala v potravinách, behom pár minút ju nenávidel celý obchod

BRATISLAVA - Mamička na „plný úväzok“ svojim anonymným priznaním na sociálnej sieti rozosmiala stovky Slovákov. Po Troch kráľoch sa so svojim malým synčekom a manželom vybrala do potravín. To čo zažila behom pár minút vás zaručene pobaví. Stres, panika, trapas a výsmech. Ako sama o sebe povedala Slovenka: „Som moták roka.“

Po Troch kráľoch sa mladá Slovenka spolu so svojou rodinou vybrala na nákup do veľkého potravinového reťazca. Zatiaľ čo išla platiť, jej manžel odišiel pred supermarket kočíkovať ich synčeka. Po vystáti dlhej rady na pokladňu mala žena zaplatiť 35 eur. Slovenka priložila svoju platobnú kartu na terminál. Platba neprešla. Milo predavačke povedala, že to sa jej stáva často.

Na druhý pokus ju vložila priamo do platobného terminálu a po zadaní PIN kódu jej bolo oznámené, že na jej účte je nedostatok finančných prostriedkov. Slovenka ostala v pomykove. „Veď manžel mal výplatu,“ pomyslela si v duchu zmätená žena. No o pár sekúnd jej napadlo, že ju vlastne prijal na iný účet. Slovenka teda pozrela do svojej peňaženky, kde našla len 5 eur a nejaké drobné mince. Rýchlo sa ospravedlnila predavačke a nervóznym ľuďom čakajúcim v rade. Vzala telefón a volala manželovi. „Samozrejme nedvíhal. Za mnou stálo asi 15 ľudí, ktorí sa ťahali až k zelenine a prvých sedem ma nenávidelo a ostatní na mňa nedovideli,“ priznala Slovenka na sociálnej sieti.

Zúfalá a vystresovaná žena sa zbesilo rozutekala na parkovisko za kočíkujúcim manželom. V behu začala kričať, nech jej dá peňaženku. Keď jej manžel odvetil, že žiadnu nemá, neprekvapilo ju to. „A ja zlatá som si vtedy spomenula, jasné že ju nemá, veď som mu ju sama vyložila. Načo by mu predsa bola?“ napísala Slovenka. „Dôkladne som prerátala drobné a previedla som si z podúčtu 10 eur. Ostatné som si takto prevádzala keď sa mi to stalo minule,“ so smiechom napísala žena. Slovenka sa konečne vrátila späť do potravín a na účte mala zhruba 27 eur.

Rozhodla sa, že plienky zaplatí hotovosťou a zvyšok kartou. Predavačke sa zasekla pokladňa, jednoducho zamrzla. „Nevadí. Aj tak vám musím zaplatiť kombinovanou platbou. Celé to vystornujte a ja idem ešte raz do rady,“ povedala vystresovaná Slovenka predavačke, ktorá chcela vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí za ňou ticho tŕpli. Rada sa medzi časom ale zdvojnásobila. Žena ju ochotne vystála znova a dokonca u tej istej predavačky. Slovenka opäť vyložila celý nákup na pokladničný pult. Predavačka jej podala tabuľku. Žena si myslela si, že je to tá tabuľka, ktorá ľuďom oznamuje, že je v rade posledná a pokladňa sa uzatvára.

„Lenže na tabuľke bolo z druhej strany napísané, že sa nedá platiť kartou. Nedošlo mi, že na každej strane je iný nápis,“ napísala do svojho priznania žena. Zmätená Slovenka teda pohotovo naložila svoj nákup do naspäť do košíka. „Pár ľudí vycúvalo aby som mohla ísť do inej rady. Lenže pri cúvaní som si všimla, že z druhej strany je iný nápis. Tak som sa rýchlo vtlačila späť,“ napísala zahanbená žena.

Keď sa žena konečne dostala na radu, plienky zaplatila v hotovosti. Po nablokovaní potravín na platobný terminál priložila kartu. Predavačku ešte uistila, že teraz sú na karte naozaj peniaze. Keď jej pokladníčka znova oznámila, že na karte je nedostatok peňazí, zahanbená Slovenka jej neverila. „Aha, veď tam mám,“ hovorí žena predavačke. No keď si v mobile otvorila aplikáciu s internetovým bankovníctvom, ostala ako obarená. Na účte mala sedem eur aj dvadsať centov. „Čakal tam trvalý príkaz a keď bolo na účte dosť peňazí, hneď to stiahlo,“ napísala mladá Slovenka. Celá situácia sa razom zopakovala.

Predavačka jej opäť vystornovala celý nákup a žena kartou uhradila len chlieb a mlieko. Srdečne sa pokladníčke poďakovala za trpezlivosť a ochotu. Celá zahanbená a stápnená vyšla von z obchodu a keď manželovi povedala celú historku, nevedel sa prestať smiať. „Vonku sa na mne manžel smial. Ja som hádzala mlieko do kočíkového koša a od jedu som revala,“ napísala Slovenka. Na záver svojho priznania podotkla, že nejde ani tak o peniaze. Vraj si žena všetky peniaze previedla na sporiaci účet a úplne zabudla na to, že na karte ju ešte čaká príkaz. Slovenka zároveň všetkým ženám odkazuje, že byť mamičkou na „plný úväzok“ je diagnóza. Na všetko vraj zabúda.