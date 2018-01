Mladé ženy v tomto okrese sa boja o svoje životy: Kosí ich rovnaký druh rakoviny

Mesto Huntersville sa momentálne skloňuje v súvislostiach, ktoré nie sú nijako príjemné a lichotivé. Zriedkavý druh rakoviny oka úraduje v tomto regióne oveľa častejšie ako v iných lokalitách a postihuje najmä mladé ženy vo veku do štyridsať rokov. "Je to šokujúce. Táto diagnóza je typická najmä pre mužov starších ako šesťdesiat rokov. V Huntersville a jeho okolí sa deje niečo mimoriadne a my musíme čo najskôr odhaliť, čo to je," vyjadril sa doktor Michael Brennan, ktorý vedie výskumný tím a v okolí mesta pátra po možných príčinách alarmujúcej situácie. "Zatiaľ musíme konštatovať, že sme neobjavili žiadne environmentálne alebo genetické prepojenie s týmto druhom rakoviny. Ale nevzdávame sa a hľadáme ďalej."

Najviac pacientok pochádza z okruhu 40 kilometrov od mesta a za posledné desaťročie má na svedomí viac ako dve desiatky životov. Dve tretiny z toho tvoria mladé ženy. Vo všetkých prípadoch sú príznaky rovnaké. Napriek tomu, že pacientky nemali nikdy predtým problém so zrakom, zrazu vidia iba hmlu a postupne prichádzajú o zrak. Posledným prípadom bola tridsaťsedemročná mamička, ktorej diagnostikovali melanóm v ôsmom mesiaci tehotenstva. Lekárom sa síce nepodarilo žene zachrániť oko, ale jej dvojičky sú v poriadku.

Pozostalí po zosnulých, ako aj ľudia, ktorí sa vyliečili, trvajú na tom, aby sa naďalej pátralo po príčine častého výskytu ochorenia. Vedci však zatiaľ iba tápajú. Výsledky testovania pôdy a vody sú totiž v poriadku a odpovede na otázky nepriniesli ani výsledky genetických testov. Ani u jednej z pacientok neexistovala žiadna dedičná predispozícia pre vznik tohto ochorenia.