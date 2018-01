Zomierajúca žena (†27) zverejnila posledný ODKAZ pred smrťou: Prečítať by si ho mal každý z nás

Holly Butcherová z Nového Južného Walesu prehrala boj so zákernou chorobou a v mladom veku podľahla rakovine kostí. Ešte pred smrťou stihla zanechať srdcervúci odkaz, ktorý teraz koluje po sociálnej sieti. Všetkým, ktorí si vyrábajú zbytočné problémy možno jej slová otvoria oči a ukážu im, čo je naozaj v živote dôležité.

"Napriek tomu, že milujem môj život, všetko končí. Nerobte si zo života zbytočný stres, radšej si ho užívajte," také sú slová Holly, ktorá každodenné starosti prirovnáva k malichernostiam, ktoré by sme mali brať s nadhľadom. Podľa nej je trápne riešiť vyvrtnutý členok, nesprávny tvar gélových nechtov alebo zväčšujúcu sa celulitídu. Nemali by sme nadávať na bábätko, kvôli ktorému sme museli prebdieť noc alebo hromžiť na dopravnú zápchu, pretože sme nestihli stretnutie. "Taký je život. Nie vždy všetko vyjde, ale toto sú veci, ktoré prídu a odídu. Lenže čo majú robiť ľudia, ktorí čakajú na smrť ako ja?"

Butcherová odkazuje všetkým, ktorí iba nadávajú a lamentujú, aby sa trošku poobzerali okolo seba a uvedomili si, aké majú šťastie, keď sú zdraví, ráno sa prebúdzajú doma a nie v nemocnici a môžu sa každý deň rozbehnúť za dennými starosťami bez toho, aby museli riešiť lekárov a nemocnice. "Keď vám je najhoršie, choďte von. Tešte sa z prírody, zhlboka dýchajte a ďakujte za to, že to všetko môžete robiť. Uvedomte si, že sú ľudia, ktorí ani toto nemôžu."

Chorá žena zároveň uviedla, že nikdy neoľutovala peniaze, ktoré míňala na zážitky. "Cestujte a užívajte si vaše peniaze. Spomienky vám nikto nikdy nevezme." Zároveň však upozorňuje na fakt, že nie je správne všetko vnímať cez displej telefónu, ale jednoducho to prežiť. Treba si všetko užívať nerušene. Nemusíte mať zo všetkého video alebo fotku. Ďalej dodala, že hodnota peňazí, ktoré mala a stále má, sa úplne vytratí, keď cítite, že život končí. Vtedy pochopíte, že najväčším bohatstvom v živote je čas, ktorý trávime s rodinou a priateľmi. "Trávte čas iba s tými, s ktorými sa cítite dobre. Len takíto ľudia vás dobijú energiou."

Podľa Holly je nesmierne dôležité pomáhať iným. Skvelým príkladom sú tí, ktorí darujú krv a zachraňujú tak ľudské životy. Taktiež odporúča, aby sme aspoň raz za čas vstávali skôr a započúvali sa do spevu vtákov. "Ak máte psíka, maznajte sa s ním zakaždým, keď budete mať na to čo i len trochu času. Počúvajte veľa hudby a dajte si koláč vždy, keď budete mať chuť na sladké. Pracujte tak, aby ste žili a naučte sa povedať nie, ak ste veľmi zaneprázdnení. Oddychujte, cestujte a hovorte stále vašim blízkym, ako veľmi ich milujete. Urobte všetko pre to, aby ste zmenili veci, ktoré vás trápia. Život je naozaj veľmi krátky. Holly."