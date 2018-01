Učiteľ dal žiakom hádanku: ODPOVEĎ chlapca ho totálne odrovnala, ostal bez slov

"Som začiatok všetkého, koniec všetkého, som začiatok večnosti, koniec času a priestoru. Čo som?" znela Turnerova hádanka. Najčastejšie deti reagujú, že je to písmeno E“ Na toto písmeno sa totiž začína slovo "Eternity" a končia naň výrazy "Time" a "Space". A to bola aj správna odpoveď.

The first guess from one of my 1st graders was “death” and such an awed, somber, reflective hush fell over the class that I didn’t want to tell them that actually the answer is the letter e, which just seemed so banal in the moment pic.twitter.com/7sYFxHNcZk