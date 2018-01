FOTO Najchlpatejšie dievča (17) na svete sa prvý raz v živote oholilo: To snáď nie je ona!

Sedemnásťročná Supatra Sasuphanová z Thajska trpí Ambrasovým syndrómom, ktorý je známy aj ako syndróm vlkolaka. Ten spôsobuje nadmerný rast vlasov po celom tele vrátane tváre. A práve tá ju v roku 2010 dostala do Guinessovej knihy rekordov.

Lekárom sa doteraz na túto chorobu nepodarilo nájsť liek. Nezaberá dokonca ani laserová terapia, po ktorej paradoxne rastú vlasy ešte rýchlejšie a sú dokonca ešte hrubšie. Supatra ale svoj ťažký údel napriek šikane, ktorú prežíva, prijala, a to najmä vďaka svojej rodine a priateľom. "Necítim sa tak, že by som sa nejako líšila od ostatných. V škole mám kopec kamarátov. Niektorí ľudia ma síce zvykli volať opica, ale už to nerobia. Vlasy sú jednoducho mojou súčasťou," povedala pred rokmi.

Zdá sa však, že tínedžerka predsa len zmenila názor. Po tom, ako sa nedávno vydala za svoju lásku, sa totiž rozhodla, že sa začne pravidelne holiť. A treba uznať, že pohľad na jej hladkú tvár je rozhodne príjemnejší než ten chlpatý.

Zo Supatrinho šťastia sa raduje aj jej rodina. "Momentálne prežíva najkrajšie obdobie vo svojom živote. Je pekné vidieť ju bez vlasov. Dúfame, že jedného sa podarí nájsť na jej chorobu liek," povedal otec dievčiny Sammrueng.