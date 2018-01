Najkurióznejšie praktiky na počatie: Neuveríte, čo robia ženy počas sexu, aby otehotneli

Bežný spôsob, ako posilniť šancu na počatie, podľa 37 percent opýtaných predstavuje denná porcia tmavej čokolády. Ďalšou obľúbenou potravinou je ananás - 32 percent žien tvrdí, že im pomohla konzumácia samotného ovocia či pitie ananásovej šťavy, napísal spravodajský server News.com.au.

Stále tiež prežíva povera, ktorú si odovzdávajú celé generácie žien. Podľa nej je potrebné po sexe zdvihnúť nohy do vzduchu a aspoň tri minúty simulovať šliapanie na bicykli. Celkovo 58 percent opýtaných uviedlo, že u nich táto metóda zabrala.

Ďalšie tipy zahŕňajú nosenie ponožiek počas styku a týždeň po ňom, aby sa udržali nohy v teple (desať percent), či obrátená psychológia, kedy si žena usilovne vsugeruje, že dieťa vlastne nechce. A 15 percent opýtaných je presvedčených, že šance na počatie ohrozujú moderné technológie, a preto spia v úplnej temnote a vypínajú telefón, všetky elektronické zariadenia aj wi-fi pripojenie.

Medzi tie menej bežné - a viac bizarné - triky patria napríklad nosenie zeleného oblečenia a spanie v zelenej posteľnej bielizni (päť percent), piercing v ľavej nosnej dierke (pol percenta) či zrejme najbizarnejšia praktika, kedy si má partner obliekať slipy či boxerky vytiahnuté z mrazničky. Sto statočných mužov bolo ochotných tento spôsob vyskúšať.

Podľa prieskumu, ktorý medzi 1500 ženami vykonal Channel Mums, takmer štvrtina žien túži počať dieťa počas vianočného obdobia; 17 percent z nich to skúšalo aj počas minulých Vianoc a šesť percent to plánuje aj na tento rok.

"Otehotnieť nie je vždy ľahké, a preto páry, ktoré sa o to už nejakú dobu snažia, sú ochotné vyskúšať prakticky čokoľvek, čo by mohlo pomôcť. A aj keď neexistuje príliš veľa vedeckých či zdravotných dôkazov, ktoré by tieto tipy podporovali, naše členky prisahajú, že im pomohli - preto stojí za to ich vyskúšať, ak ich nepripravia o radosť zo sexu," hovorí zakladateľka ChannelMum Siobhan Freegardová.