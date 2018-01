Šesť najčastejších predsavzatí, ktoré (ne)majú zmysel: O TOTO sa snažíme každý jeden rok

BRATISLAVA - Vstup do nového roka je ideálnou príležitosťou na to, aby sme si predsavzali veci, ktoré by sme chceli v našom živote zmeniť. 1. január je vlastne takým zlomovým bodom, keď na chvíľku môžeme zabudnúť na rok minulý a začať od nuly. Predsavzatia teda patria k oslavám nového roku rovnako, ako šampanské a novoročná opica. Toto je 6 z nich, ktoré sa každoročne porušujú. A ak k porušovačom nepatríte, vám patrí skutočne rešpekt!