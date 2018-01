Rekordy jednej z najkrajších stavieb na svete: Keď máte depresiu, radšej naň nechoďte

SAN FRANCISCO - Jeden z najznámejších, najdlhších a najkrajších visutých mostov na svete Golden Gate Bridge (Most Zlatej brány) sa klenie nad úžinou pri ústí Sanfranciského zálivu do Tichého oceánu. V piatok 5. januára uplynulo 85 rokov od začatia výstavby tejto obdivuhodnej dominanty amerického mesta San Francisco.

Most, ktorý je dnes majestátnym symbolom nielen západného pobrežia, ale i celých Spojených štátov amerických (USA), vyrástol napriek nepoddajnosti prírody aj skepse mnohých ľudí. Postavili ho v rekordnom čase a za sumu, ktorá by v súčasnosti prekročila astronomickú miliardu dolárov.

San Francisco, oddelené morským zálivom, stálo v 30. rokoch 20. storočia v ústraní mohutného rozmachu Kalifornie. Preto sa mesto rozhodlo pre výstavbu viac ako 2700 metrov dlhého kolosu. Rozhodnutie o výstavbe premostenia padlo v roku 1930. Golden Gate Bridge začali stavať 5. januára 1933.

Visutý most je spojnicou mesta San Francisco nachádzajúcom sa na severnom cípe polostrova, s mestom Sausalito, ktoré sa nachádza na južnom cípe polostrova v Marin County. Jeho výstavba, ktorá sa stretla s mnohými problémami, trvala necelých päť rokov do 19. apríla 1937. Otvorený bol 27. mája 1937 pre chodcov a o deň neskôr aj pre automobilovú dopravu.

Stavitelia museli prekonávať silné búrky, hmly a rýchlo sa striedajúci príliv a odliv. Do rozostavaného mosta navyše narazila nákladná loď. Hlavní architekti Joseph Baermann Strauss, Irving Morrow a Charles Ellis vyžadovali, aby robotníci na stavbe nosili na hlavách ochranné pomôcky, ktoré môžeme považovať za predchodcov dnešných prílb, a predovšetkým nechali pod celou konštrukciou natiahnuť záchrannú sieť, ktorá bránila pádu do hlbín oceánu.

Záchranná sieť zlyhala jediný raz, v roku 1937 tesne pred dokončením konštrukcie, keď praskla po páde plošiny s dvanástimi mužmi. Desať sa ich v hlbokých vodách zálivu utopilo, dvaja sa dostali na breh. Jedenástou obeťou bol robotník, na ktorého spadlo lešenie.

Stavba je ľahko rozpoznateľná aj podľa charakteristickej "medzinárodnej oranžovej" farby a architektúry dvoch veží. Oceľový most dlhý 2,74 kilometra je flexibilný, v zvislej polohe sa môže posunúť až o 4,8 metra a zo strany na stranu až o osem metrov, čím vyrovnáva zmenu zaťaženia a reaguje na silný vietor. Rozpätie pilierov mosta je 1280 metrov, pričom každý pilier nesie záťaž 95 000 ton. Celý most váži 887 000 ton a má dve nosné laná, ktorých priemer dosahuje 92 cm. Hlavné veže dosahujú výšku 227,4 metra nad morom.

Technické veľdielo je nielen vyhľadávanou turistickou atrakciou, ale predstavuje najmä významnú dopravnú komunikáciu. Cez Golden Gate Bridge so šesťprúdovou vozovkou, nachádzajúcou sa vo výške 80 m nad hladinou mora, prejde denne viac ako 120 000 automobilov. Most je však určený aj pre chodcov. Mnoho turistov neodolá pešej prechádzke po moste, ktorá zaberie približne 50 minút. Alternatívou obhliadky mosta sú výletné lode, ktoré plávajú popod most.

Golden Gate Bridge, ktorý patrí k najfotografovanejším mostom na svete, nazval denník San Francisco Chronicle v deň jeho otvorenia "oceľovou harfou". Oceľový obor bol tiež kulisou mnohých hollywoodskych filmov. S mostom sa viaže aj smutná štatistika. Od jeho otvorenia v roku 1937 bolo na ňom zaznamenaných viac ako 1200 samovrážd.