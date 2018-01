Svadobné šaty na FOTO šokovali všetky nevesty: Pri nich by onemel aj kňaz

Toto by bolo aj na farára príliš

BRATISLAVA - So začiatkom Nového roka prišiel aj nový svadobný trend. Tieto odvážne šaty spôsobili obrovský rozruch a vyvolali množstvo otázok. A to nielen medzi nevestami. Nebudete veriť svojim vlastným očiam. V tejto róbe by sa po novom mali ženy vydávať.