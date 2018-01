Osem vecí, ktoré personalisti neznášajú, keď robíte na pohovore: Prestaňte s tým

BRATISLAVA - Iste ste si aj vy prečítali množstvo rád, čo robiť a čo nerobiť na pohovore. Mali by ste byť pripravený, pekne oblečený, dať si pozor, ako odpovedať na niektoré typy otázok. Toto všetko má už väčšina uchádzačov zvládnuté. Občas sa však dostaneme do stresu, sme príliš nervózni a objavia sa u nás zlozvyky, ktoré personalisti neradi vidia. Čo najviac prekáža personalistom, ak robíme na pohovoroch? Na čo by sme si mali dať pozor?