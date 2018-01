Študent zverejnil provokatívne FOTO zo žilinského internátu: Nevyplakávajte, že nemáte peniaze!

Ilustračné foto

ŽILINA - Vysokoškolský život prináša so sebou mnohé úskalia, ale aj radosti. Chvíle, ktoré študent zažije počas pobytu na internáte, sú jedinečné a už nikdy sa nebudú opakovať. A v niektorých prípadoch je to aj dobre, lebo vypiť toľko alkoholu, ako práve v tomto období, by si v ďalšom živote mohlo vyžiadať krutú daň.