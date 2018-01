Mladá mamička prišla s geniálnym nápadom na FOTO, ako stlmiť popôrodné bolesti

Elisa Castellanosová prišla s geniálnym nápadom, ako urýchliť hojenie rán po pôrode. Stačí jednoducho aplikovať prírodnú kozmetiku na hygienickú vložku. Tá bude potom slúžiť nielen na zadržiavanie krvácania, ale zároveň zafunguje aj ako hojivý obklad. Všetko vyskúšala po pôrode svojej dcérky a vraj to stojí za to. "Popôrodné rany sa mi hojili veľmi rýchlo," napísala mladá mamička zo štátu Indiana v Spojených štátoch.

Postup je pritom veľmi jednoduchý a časovo nenáročný. Rozbaľte si vložky tak, aby ste nepoškodili obal. Na každú z nich nalejte dve polievkové lyžice kvetovej vody Hamamelis, jednu lyžicu aloe vera a pár kvapiek levanduľového oleja. Olej môžete aj vynechať alebo ho nahradiť iným. "Vložky potom zabaľte do pôvodného obalu, uzatvorte ich do vrecka, ktoré sa používa na skladovanie potravín a vložte do mrazničky. Takto si môžete všetko vopred pripraviť, trvá to len pár minút," vysvetľuje Elisa.

Krvácanie po pôrode je síce intenzívne a vložky si musíte často meniť, napriek tomu liečivá kozmetika aplikovaná na ich povrchu pomáha urýchliť hojenie rán a zápalov. "Čím väčšie vložky použijete, tým to bude lepšie," odporúča Castellanosová.