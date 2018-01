Ilustračné foto

BRATISLAVA - Ako budú ľudia reagovať na objav mimozemského života je otázka, ktorá až donedávna nebola dôsledne preskúmaná. Neexistovala žiadna komplexná vedecká štúdia zaoberajúca sa odpoveďou na túto otázku. Tím psychológov z Arizonskej Štátnej Univerzity takýto výskum previedol a publikoval o jeho výsledkoch odborný článok nazvaný How Will We React to the Discovery of Extraterrestrial Life? (Ako budeme reagovať na objav mimozemského života?).