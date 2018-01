Pasažierka si na letisku nechtiac vypočula hádku milencov: To snáď ten chlap nemyslí vážne?!

Poznajú to všetci, čo cestujú autobusom, vlakom alebo lietadlom. Napriek tomu, že nemáte záujem o životné príbehy a starosti ostatných cestujúcich, musíte si ich vypočuť, hoci by ste si radšej niečo prečítali alebo si v pokoji oddýchli. Ľudia komunikujú cez telefón a nahlas pretriasajú rodinné problémy či iné témy. A ak si k vám počas čakania na let prisadne uvravený, rozhádaný pár, máte o zábavu postarané.

V podobnej situácii sa ocitla aj pasažierka z Kalifornie, ktorá si nechtiac vypočula rozhovor mladej dvojice na letisku. Príbeh zverejnila na Twitteri a opísala, ako ťažko niesol mladík povýšenie svojej priateľky. A hoci chcel pôsobiť rázne a autoritatívne, vyšiel z toho ako obmedzený hlupák. Celá hádka sa vraj strhla iba kvôli tomu, že žena mala byť povýšená v práci a jej príjem sa tak mal stať vyšším, ako je ten partnerov. Priateľ jej dokonca nariadil, aby sa všetkého vzdala. Videl v tom jediný spôsob, ako udržať ich vzťah. "Dvojica na letisku sa háda kvôli povýšeniu ženy a peniazom," napísala na sociálnej sieti užívateľka. "Stále ju vydiera, že ak ho miluje, ponuku odmietne. Vážne ľudia riešia niečo také?"

Couple beside me at the airport is arguing over money. He just told her if she loved him she’d turn down the promotion bc everyone would know she’d be making more money than him and he’d be humiliated. Holy shit is that really still a thing? wtf