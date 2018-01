#Opica vie byť vskutku nepríjemným spoločníkom a to nielen pri vstupe do nového roku. Existujú desiatky spôsobov, akými sa dá poraziť a pravdepodobne na každého z nás platí niečo iné. Ak však medzi vaše triky patrí silná ranná káva, prípadne ranný poldecák na vyrovnanie, nerobíte úplne dobre. Pozrime sa teda na veci, ktoré by vám vo vašom utrpení mali pomôcť.