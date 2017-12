#Vianoce sa pomaly blížia ku koncu a internet budú zaplavovať videá z toho, ako to nakupujúci na celom svete nezvládajú počas výpredajov. Bijú sa o akciový tovar a celkovo neberú na seba žiaden ohľad. Na takéto videá sme zvyknutí, či už ide o Black Friday, alebo iné akcie, keď sa do obchodov nahrnie tisíce kúpychtivých. Často to nie je najpríjemnejší pohľad.