Vedci bádajú po nových faktoch: Noemova archa skutočne existovala, zistili TOTO

Chronicky známy príbeh o Noemovej arche zaznamenaný v knihe Genezis spojil historikov a archeológov z celého sveta, aby znovu prediskutovali možnosti získania dôkazov o jej existencii. Kým skeptici považujú jeden z najznámejších biblických príbehov za rozprávku, hlboko veriaci ľudia sú presvedčení o tom, že obrovské plavidlo zachraňujúce život všetkého živého naozaj existovalo. V prospech druhej skupiny hovoria aj doterajšie výsledky prieskumu z náleziska, ktoré údajne ukrýva sporné plavidlo staršie ako štyritisíc rokov.

Napriek tomu, že v oblasti hory Ararat už bolo vykonaných niekoľko pozorovaní potvrdzujúcich existenciu archy, mnoho vedcov tento objav naďalej spochybňuje. Avšak profesor Raul Esperante z Geoscience Research Institute v Kalifornii patrí k tým, ktorí sú o jej existencii absolútne presvedčení. „Mali by sme navštíviť toto miesto a sústrediť sa na prieskum. Som si istý, že práve tam nájdeme všetky dôkazy, ktoré potrebujeme.“ Podľa neho má vedecká komunita dostatok presvedčivých informácií o tom, že Noemova archa existovala a preto by sa mala celému nálezu viac venovať a časom všetky získané materiály sprístupniť verejnosti. On sám už dáva dohromady finančné prostriedky, aby podporil prieskum náleziska a dokázal, že Biblia hovorí pravdu.