Ako poraziť vlčí hlad? Základom je pravidelnosť, voda a vyhnúť sa nude

BRATISLAVA - Ten pocit poznáme všetci veľmi dobre. Z brucha počujeme zvuky, pridávajú sa kŕče a mozog nám hovorí, že je na čase jesť. To by bolo všetko v poriadku, keby sa takýto vlčí hlad často nemenil na drancovanie chladničky a napchávanie sa až do momentu, kým už nevládzeme nič ďalšie zjesť. S tým potom súvisia zbytočné kilá navyše. Vlčí hlad sa však dá poraziť. Stačí sa inšpirovať tipmi, ktoré mimo iných potvrdzujú aj známe pravidlo, že hlad je vlastne prezlečený smäd.