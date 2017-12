Česi sprznili najväčší vianočný hit: VIDEO tragikomédie, nebudete veriť vlastným ušiam

Svetový hit od americkej speváčky Mariah Carey, bez ktorého si nevieme predstaviť Vianoce má novú verziu. Pieseň „All I Want for Christmas Is You“ naši českí susedia poriadne sprznili. V orginálnom znení Mariah Careyová spieva o tom, že láska víťazí nad materiálnymi darmi. No „speváčka“ Halina Banánová premenil(a) túto pieseň na ten najšialenejší vianočný hit. Či už budete plakať od smiechu alebo od žiaľu necháme na vás.

Halina Banánová - Vánoční obžerství

Tipy a triky: Dajte červenú suchým končekom, spravte TOTO.