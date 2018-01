VIDEO Sanatórium na Borovej Hore odhalilo desivé tajomstvo: Útok ducha na Barboru!

Staré a ošarpané sanatórium na Borovej hore vo Zvolene, kde sa kedysi liečili ľudia s respiračnými a pľúcnymi ochoreniami, je v dezolátnom stave. Stalo sa obeťou mládeže, ktorá ho posprejovala, vybila okná a zničila všetko, čo sa dalo. V budove je aj po toľkých rokoch ešte stále cítiť zápach alkoholu a dezinfekcie. Lovci medzi neporiadkom našli dokonca staré záznamy o pacientoch, ktorí sa tam v minulosti liečili.

Už hneď vo vstupnej hale sa im podarilo zaznamenať na spiritbox hlas neznámej osoby, ktorej ale nebolo dobre rozumieť. Keď vystúpili na najvyššie poschodie, zrazu sa z prístrojov ozvalo "odíď". Potom sa lovci vybrali do vedľajšej budovy, ktorá slúžila ako ubytovňa pre zamestnancov sanatória. Tam ich kontaktovala entita, ktorá sa predstavila ako "Jano" a takisto zachytili hlas neznámej ženy.

V hlavnej budove bola paranormálna aktivita pomerne výrazná. Vyšetrovatelia preto na chodbu, kde sa predtým nachádzali izby pacientov, umiestnili na statíve kameru spolu s laserom. Potom odišli. Keď sa po polhodine vrátili dovnútra, kamera bola spustená a laser ležal na zemi. "Nechápali sme to, pretože bol pevne pripevnený k statívu," povedal vedúci skupiny Matej. Záznam si potom išli pozrieť von. "Keď sme ho pustili, ostali sme všetci hrôzou bez seba. Na kamere je jasne vidieť, ako niečo zhodilo laser na zem. Laser vysiela tisícky drobných bodov pred seba, ktoré sú voľne viditeľné. Na videu vidno, ako niečo prešlo pomedzi tie body a vrazilo do laseru a zhodilo ho na zem."

Podľa Mateja ide o jasný dôkaz toho, že sa v sanatóriu nachádza nejaká entita, ktorá nechce, aby ju zaznamenali. Krátko nato sa odohralo ešte niečo strašidelnejšie. Členka tímu Barbora vraj zažila útok ducha. Pri vstupných dverách do budovy mal na ňu zaútočiť duch, ktorý jej spôsobil škrabance na nohe. "Obýva budovu sanatória naozaj zlá temná sila, ktorá si tam nepriala našu prítomnosť?" pýta sa Matej. "Hneď na začiatku nás upozornila, aby sme odišli, no my sme neuposlúchli, tak jeho ďalším varovaním bol útok na našu techniku. Ani to nestačilo a ostali sme, a tak nastal útok priamo na telo." Lovci duchov zakončujú svoje rozprávanie tým, že vyšetrovanie v sanatóriu na Borovej Hore bolo jedným z tých najsilnejších.