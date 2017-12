VIDEO Klobúk dole: Táto žena poskladá všetko a predvedie vám aj nemožné

Šikovná Číňanka

BRATISLAVA - Šikovné ruky tejto mladej Číňanky vám ukážu ako na to. Oblečenie skladá takým spôsobom, že sa nebudete stíhať diviť. Nechajte sa jej talentom inšpirovať a vyskúšajte to aj vy. Je to naozaj zábava.